”Ya teníamos antecedentes de que no había porque ya el Inapesca nos había sacado en números rojos y fueron compañeros a corroborar si había algo, pero lamentablemente no hubo nada. Se corroboró lo que pensábamos: automáticamente estamos en números rojos”, dijo Primitivo Deras, vocal financiero de la Federación Camaroneros de Agua Verde.

Destacó que las cooperativas ya arrastran gastos por lo que no podrían sobrellevar la inversión para iniciar actividades, por ende se dejó a criterio de cada socio ingresar o no a pescar.

”Eso es lo que le estamos poniendo al gobierno, la afectación que nos está haciendo económicamente para nuestras familias”, indicó.

El líder pesquero, argumentó que este mismo panorama se vive en el sistema estuarino de Chametla, donde también la Federación que representa cuenta con cooperativas.

Atribuyen ‘truene’ de temporada por falta de lluvias e incremento de salinidad en estero

Los malos resultados que se observan en el sistema lagunar El Caimanero se debe a la falta de lluvias a tiempo, atribuyeron dirigentes.

”De acuerdo a los muestreos que estuvieron haciendo los biólogos, decían ellos que no había producción y se debía a la alta salinidad que teníamos”, informó Carlos Rubio Sandoval, presidente de la Cooperativa Pescadores del Ejido.

Sostuvo que de acuerdo a esos muestreos los organismos podrían sobrevivir con un 50 por ciento de la salinidad, pero en la laguna ascendió hasta en un 80 por ciento.

Rubio Sandoval informó que está situación no sólo se presenta en la marisma sino que ya se extendió al canal que alimenta de larva por lo que no sobrevive el camarón.

”A nosotros no nos conviene entrar a la pesca porque los pescadores no van a sacar el lonche para estar ahí en la pesca... Hacía muchos años que no había pasado este problema tan serio a raíz de que no llueve ni tuvimos afluencias de los ríos”, aseguró.