No hay recursos para pensiones y jubilaciones en Escuinapa, por eso solicitudes no tienen avance: regidor

ESCUINAPA._ No hay recursos suficientes para hacer frente a pensiones y jubilaciones y esa es la razón de que las solicitudes no tengan avances, indicó el regidor del Pan Eleazar Pacheco Polanco.

El edil ha señalado en las sesiones de Cabildo, la necesidad de avanzar en los expedientes que se tienen en la Comisión de Trabajo y en el caso de los elementos de seguridad pública en la Comisión de Honor y Justicia.

“Nos hemos reunido con el Presidente (Víctor Manuel Díaz Simental), con asuntos jurídicos, con Tesorero, con Oficial Mayor y regidores de la Comisión, nos dicen que no hay suficiente dinero para hacer frente a las jubilaciones y pensiones... Yo exigí de que nos digan que mecanismos van a emplear para hacer frente a una, dos pensiones”, dijo el edil.

El Ayuntamiento debe buscar mecanismos para obtener los recursos para que salgan esos expedientes, tanto de sindicato, de confianza o seguridad pública, es una tarea que le encomendaron al Tesorero Trinidad Ibarra Martínez, señaló.

Son 14 expedientes que se tienen en la Comisión de Trabajo del Cabildo, de esos son 11 de confianza, 3 sindicalizados y 4 de Seguridad Pública, hay otras solicitudes que aún no se entregan a la comisión, manifestó.

Son trabajadores que ya no están laborando para las dependencias y reciben el recurso de su salario normal y se sigue descontando el Impuesto sobre el trabajo.

Pacheco Polanco reconoció que hay trabajadores que ya tienen aprobada la jubilación por parte de la Comisión de Trabajo del Cabildo pero no han recibido el recurso de liquidación por esos años de trabajo, en ese caso le informaron que se han generado convenios de pago.

Y no se han hecho pagos por lo menos al cierre de 2025 debido a los problemas financieros de la Comuna, esperan que este mes se puedan hacer frente a estos problemas que se tienen.