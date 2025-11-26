$!No hay repunte de venta de agua en pipas, reportan vendedores en Escuinapa

ESCUINAPA._ Hasta el momento, no hay repunte en venta de agua a través de pipas, señalaron vendedores que estaban en un centro de abasto.
“La gente todavía tiene agua almacenada, si esto tarda un poco más, unos tres días si nos van a pedir”, dijo uno de los vendedores.
Mientras, salen los carros con tinacos “normales” en zonas que presentan desabasto en estiaje y en lluvias, pues el líquido no se surte con la red de agua potable.
“Aquí estamos sin tanto pedido, mañana o pasado quizá si haya más pedido”, dijo otro vendedor.
Por el momento la calle no se ha saturado de carros esperando comprar agua para pipas, quizá la demanda es menor debido a que no hace tanto calor.
La CFE cortó el servicio de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa el viernes pasado, la paramunicipal tiene una deuda de 3 millones de pesos.