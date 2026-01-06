No hubo saldo blanco al cierre del operativo Guadalupe-Reyes en Rosario: Alcaldesa

EL ROSARIO._ Al cerrar el operativo Guadalupe-Reyes con tres decesos, dos de ellos de alto impacto, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar reconoció que no se permitió tener un saldo blanco en el municipio.

“No podemos decir que saldo blanco, pero dentro de lo que cabe solamente esas dos personas, que yo ahorita no tengo el dato porque eso lo atiende la fiscalía”, dijo.

Ya que durante el inicio del año nuevo, el día 1 de enero, se reportó el hallazgo de dos jóvenes sin vida por arma de fuego en la sindicatura de Matatán, producto de un presunto enfrentamiento armado entre rivales de civiles armados.

El otro deceso se registró el 24 de diciembre al volcar una persona del sexo masculino en la carretera estatal Rosario a Agua Verde.

Esto como parte de los operativo de seguridad para las fiestas de fin de año, que en esta edición comprendió del 11 de diciembre del 2025 al 6 de enero del presente año.

No obstante, la primer edil, resaltó que debido a las acciones no se tuvieron mayores pérdidas que lamentar.

“Pero dentro de todo pues estuvo, no hubo otro tipo de... no hubo de otro tipo de afectaciones”, sostuvo.

Entre otros acciones se presentaron los incendios en dos domicilios, uno en el centro de la cabecera municipal y otro más en la comunidad de Chilillos.

Valdez Aguilar reconoció la labor de los elementos, así como la disposición de la ciudadanía para apegarse al operativo encabezado por Seguridad Pública.