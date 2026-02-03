$!No hubo sustracción, fue resguardo tras denuncia anónima de extravío en caso de hijas de padres jornaleros: DIF Rosario

EL ROSARIO._ Luego de la denuncia de Filomeno Nipomuseno Aguilar y Salomé Díaz Cano, jornaleros migrantes, de que sus cuatro hijas fueron sustraídas presuntamente de manera irregular, DIF sostiene que fue resguardo tras denuncia anónima de que la hermana mayor vagaba en la calle.

Así se informó al darse una reunión privada los padres, la Comisionada de Derechos Humanos con personal de DIF y tomar acuerdos.

De este caso se informó que se trata de cuatro menores, identificadas como Valeria de 9 años, Mariana 6 años, Diana 3 años, Priscila quien está por cumplir 2 años.

“Respecto al resguardo provisional de los menores, lo que puedo decir que desprende de una denuncia anónima, donde se percatan de una menor en calidad de extraviada, en un sitio de aquí de Rosario, acudió mi equipo multidisciplinario y yo, que es Trabajo Social, Psicóloga y Procuraduría”, expuso María de los Ángeles García Morales.

Motivo por el cual, sostuvo, que el resguardo es una facultad que tiene la Procuraduría a su cargo, en caso de ver a un menor en situación de riesgo.

“Es resguardarlos, no sustraerse, es una medida de protección conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de los Niños para el Estado de Sinaloa también viene esta facultad”.

La Procuradora de Protección de Niña, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal, relató que acudieron al lugar para confirmar el reporte realizado el día 22 de enero.

“En las condiciones en las que se encuentra la niña pues sí son condiciones que nos llama la atención, pues porque la niña estaba sin calzado, estaba desde las 6 de la mañana en ese lugar, la denuncia a nosotros nos llegó hasta las 8 y media ya casi las 9 eran cuando nos constituimos al lugar donde estaba la niña; ya tenía sus horas sentadita sola”, explicó.

La funcionaria precisó que se trataba de la hermana mayor identificada como Valeria de 9 años, quien a su vez manifestó preocupación por sus tres hermanas, lo que llevó a las autoridades a la vivienda que ocupa la familia en la colonia Calderón.

“De ahí se parte porque la menor nos señala la preocupación de sus hermanas, no nos dijo cuantas, nos dijo hermanas y fue nos constituimos al domicilio.... Y pues cuando nos constituimos al domicilio efectivamente nos percatamos que hay omisión”.