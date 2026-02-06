“No me gusta escuchar bombazos”: Alcalde de Escuinapa admite temor ante violencia pero descarta seguridad privada

ESCUINAPA. _ La aspiración para el municipio es que las condiciones de seguridad mejoren de forma progresiva, afirmó el Presidente Municipal de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, quien admitió que, al igual que la ciudadanía, percibe la vulnerabilidad de la región ante los hechos violentos.

El primer edil manifestó que no es ajeno al sentimiento de inseguridad que prevalece. “¡Igual que todos ustedes!, no me gusta escuchar bombazos, balazos y saber que hay personas fallecidas; de ninguna manera es algo que nos pueda dejar tranquilos”, expresó al referirse a las víctimas de homicidio y a quienes han sido víctimas de privación ilegal de la libertad.

Díaz Simental confesó sentir temor, una reacción que calificó como humana, pero subrayó la importancia de permitir que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno realicen su labor. Pese a que su domicilio cuenta con el resguardo de agentes preventivos, medida habitual para los mandatarios municipales, descartó la contratación de escoltas para su protección personal.

El Alcalde sostuvo que no prevé ser blanco de un ataque directo y que asignar personal específico a su custodia implicaría desatender áreas operativas de la seguridad pública. “En lo personal estoy tranquilo, pero como Presidente Municipal no, porque una balacera no deja a uno en paz; a nadie nos gusta eso”, concluyó.