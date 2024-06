ESCUINAPA._ Antes de acusar e incitar a las ofensas la Consejera Presidenta del Consejo Electoral debió haber preguntado sobre el uso de luminarias, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Esto en relación a la publicación de Carolina Astorga Acuña, dónde cuestiona a un trabajador sobre si las lámparas que se desmontaban sobre una calle se las “llevaría Blanquita”, en relación a la Alcaldesa.

“No me llevo nada, al contrario busco traer beneficios a Escuinapa, vengo a servir no a servirme, me duele que sea una mujer que busque dañar a otra mujer, debió investigar antes de incitar a la gente que empezó a ofender”, dijo la Alcaldesa.

Está considerando presentar una queja al respecto, al tratarse de una funcionaria electoral la que realizó la acción, pues el CEM es además ciudadano.