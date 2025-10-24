No prevén pedir refuerzos de seguridad, dice jefe policíaco de Escuinapa

ESCUINAPA._ Hay coordinación con las corporaciones federales y estatales pero no ha considerado pedir refuerzos, señaló el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez.

“He transitado en las calles aquí, lo siento yo tranquilo y espero que siga así.... Estamos en coordinación con diferentes corporaciones, por lo pronto no (pediría refuerzos) trabajaremos así”, asentó.

Indicó que estará enfocado al trabajo preventivo, atender las situaciones que se vayan presentando.

Los patrullajes continúan por parte de las corporaciones federales, se están teniendo la presencia de estos en todo el municipio, señaló.

“En la mesa de seguridad tuvimos contacto, ya me comunique con ellos, está a la orden también y disponibles para apoyarnos”, asentó.

López Domínguez indicó que viene a aportar, a hacer equipo con los ciudadanos y con las autoridades que dirigen el municipio.