No se había tenía registro de una floración de mango tan baja en el sur de Sinaloa: López Quevedo

ROSARIO._ En el sur de Sinaloa no se había presentado una floración tan baja como la de este año, aseguró Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.
“Sí hemos tenido floraciones bajas, que sepa yo no como esta sí es una floración muy, muy baja”, afirmó.
Hasta el momento, expuso, la floración oscila entre un 30 a 35 por ciento, lo que ofrece un panorama nada alentador para el sector.
Destacó que se tiene registro de una de las floraciones más bajas en el año 2020, pero fue de entre un 60 a un 65 por ciento.
“Que yo recuerde y revisando las estadísticas en el 2020 se presentó una situación muy similar pero no con tan baja flotación, esa es la que tenemos más reciente... en total yo creo que un 60 a 65 por ciento se logró en esa temporada”, argumentó.
Esta situación, advirtió, se espera que se siga presentando las próximas temporadas al ser el clima un factor determinante.