$!‘No se pescó ni un sólo camarón’, afirman productores, en Chametla

EL ROSARIO._ Debido a falta de agua dulce aunado al desazolve de los esteros, aseguran productores de Chametla que no capturaron ni un camarón durante el levantamiento de la veda.

No obstante, reconocieron que era algo previsto al ser la tercer temporada que arrastran con estos resultados.

“Otra temporada más sin camarones, ya son tres consecutivas. De todas las embarcaciones que salieron a pescar un sólo camarón no se pescó”, afirmó Efraín Carrillo Páez, Presidente de la Cooperativa Unidos del Baluarte.