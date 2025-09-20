$!‘No se pescó ni un sólo camarón’, afirman productores, en Chametla

EL ROSARIO._ Debido a falta de agua dulce aunado al desazolve de los esteros, aseguran productores de Chametla que no capturaron ni un camarón durante el levantamiento de la veda.
No obstante, reconocieron que era algo previsto al ser la tercer temporada que arrastran con estos resultados.
“Otra temporada más sin camarones, ya son tres consecutivas. De todas las embarcaciones que salieron a pescar un sólo camarón no se pescó”, afirmó Efraín Carrillo Páez, Presidente de la Cooperativa Unidos del Baluarte.
Situación la cual refirió que no ha habido lluvias suficientes para que el producto se desarrolle pero sobre todo sobreviva.
“Y la cantidad de agua de lluvia al igual que los años anteriores no son para nada suficientes para darles condiciones a los sistemas lagunares”, argumentó.
Sostuvo que esta situación además representa un problema no sólo para la economía de las familias de los pescadores sino de los municipios del sur.