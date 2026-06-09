No se va a dejar solo a Escuinapa, promete la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla

La Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde prometió que se reforzará la seguridad en Escuinapa tras los hechos violentos que se han registrado en el Municipio.

En la reunión sostenida en el Palacio Municipal de Escuinapa no hablaron de números sobre los elementos que llegarían al Municipio, pero sí habrá más, dijo.

“Veremos de qué manera reforzamos la seguridad que ya existe aquí en Escuinapa con Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército y Guardia Nacional”, expresó tras concluir la reunión.

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de Escuinapa y la de todos sus habitantes”.

Bonilla Valverde visita por primera vez el Municipio en medio de los hechos de violencia que se han acumulado durante las últimas semanas.

En lo que va del Gobierno del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, el Gobernador Rubén Rocha Moya nunca lo visitó, a pesar de ya tener problemas de violencia.

La Gobernadora afirmó que su administración no va a dejar solo al Municipio, que la gente sienta que tienen el apoyo del Gobierno del Estado y todas las autoridades de Seguridad Pública.

Prometió además que se dará seguimiento ante los hechos que se plantearon a autoridades del Ejército y Seguridad Pública, como las detonaciones de explosivos.

En la reunión, indicó que había recibido a una persona familiar de la menor de 14 años, Grecia, y de su tío Ramiro, de 40 años, que murieron en un ataque armado la madrugada del lunes.

Además, acudiría al Hospital IMSS Bienestar a visitar a la otra mujer herida en el ataque, Yessica Siboney, esposa de Ramiro y tía de la menor.