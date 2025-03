No tendrán grandes obras, pero las que se hagan tendrán impacto social, dice Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ En su Gobierno no habrá obras grandes, pero de impacto social sí se tendrán obras, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental; las obras grandes en caso de tenerse serán por gestión ante el Gobierno del Estado.

“Hay una demanda social que se escucha, para nadie es un secreto la quiebra financiera de este Municipio, pero no por eso vamos a parar, la fiesta debe continuar... no habrá obras grandes de mucho impacto, social sí habrá obras, son si no de bajo costo, mejor”, dijo.

No hay recursos para tener obras grandes, pero estas de darse serian por gestión con el Gobierno del Estado, con el Gobernador Rubén Rocha Moya, con quienes ya han estado trabajando.

En lo que se trabaja es en un proyecto grande en materia turística y esta es una obra en la que se pueda construir una riviera turística que beneficie desde Mazatlán hasta Escuinapa, podría ampliarse también a Celestino Gazca en Elota.

“Como Presidente Municipal pues una gran obra, pues no tenemos con que, es interesante el proyecto de una riviera, sería la única en todo el País, ecológica, sustentable” dijo.

El proyecto turístico que está presentando como opción es diferente a lo que se tiene en el país, pues no contempla grandes hoteles, ni campos de golf, el criterio principal sería la sustentabilidad.

Partiendo de que ya se tiene en la zona un área natural protegida en donde era el CIP y hoy está el área natural Juan M Banderas y considera que se puede tener mucho éxito.

No quieren tener una riviera como otras partes del País donde se genera muchos cinturones de miseria y pobreza, apuntó, lo que se busca es tener trabajo para todos y todas los escuinapenses.