$!Noche del Grito de Independencia en Escuinapa deja nulas ventas en comerciantes

ESCUINAPA._ Comerciantes de la Verbena Patria reportaron ventas prácticamente nulas ante la falta de asistentes al evento del Grito de Independencia, la necesidad los obligó a asistir pero entienden que hay dolor en los escuinapenses ante femicidios, señalaron.
“Es el primer año que vemos solo... hay terror, es todo a la vez, miedo, coraje, necesidad más, los estudiantes en escuelas, aún no sabemos si nos van a cobrar lo de hoy (piso de venta)”, dijo una vendedora.
Nunca habían tenido una noche tan sola en festividad patria, señalaron, la necesidad del sustento para sus familias los obliga a acudir pero entienden que no se sienten las condiciones de seguridad para que las familias acudan a una celebración que no se siente.
“Uno por la necesidad de trabajar, vestir, pagar todo, pagar renta”, dijo una empleada.
Muchas de las que trabajan en el comercio de noche, en las verbenas de fiestas, son mujeres y las últimas muertes han sido precisamente mujeres, este 15 de septiembre aún estaba la velación de la maestra Sara Rosalina.
“Que ganas de festejar, a mí me gusta la música, pero escucho la música y me siento triste, aunque uno no las conozca (a las mujeres asesinadas) me pongo en lugar de ellas, tantos niños que se quedan sin su madre ¿Qué podemos hacer? Es una tristeza”, dijo otra comerciante.
Fue una fiesta patria insólita, sin personas en la plazuela, con puestos de venta solos, con comerciantes recogiendo temprano y esperaban por lo menos la empatía del Ayuntamiento de no hacerles un cobro, pues ni para eso salió.
“Creo que no venga la gente es una manera de protestar, esto de la seguridad a todos nos afecta y si se espera la empatía del Ayuntamiento,que por lo menos no nos cobre”, dijo otra persona.
Son 50 pesos que se les cobra diario y aunque están totalmente afectados, no les dan una alternativa de cobrarles menos o suspender por lo menos un día el cobro.