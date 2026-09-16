$!Noche del Grito de Independencia en Escuinapa deja nulas ventas en comerciantes

ESCUINAPA._ Comerciantes de la Verbena Patria reportaron ventas prácticamente nulas ante la falta de asistentes al evento del Grito de Independencia, la necesidad los obligó a asistir pero entienden que hay dolor en los escuinapenses ante femicidios, señalaron.

“Es el primer año que vemos solo... hay terror, es todo a la vez, miedo, coraje, necesidad más, los estudiantes en escuelas, aún no sabemos si nos van a cobrar lo de hoy (piso de venta)”, dijo una vendedora.

Nunca habían tenido una noche tan sola en festividad patria, señalaron, la necesidad del sustento para sus familias los obliga a acudir pero entienden que no se sienten las condiciones de seguridad para que las familias acudan a una celebración que no se siente.

“Uno por la necesidad de trabajar, vestir, pagar todo, pagar renta”, dijo una empleada.

Muchas de las que trabajan en el comercio de noche, en las verbenas de fiestas, son mujeres y las últimas muertes han sido precisamente mujeres, este 15 de septiembre aún estaba la velación de la maestra Sara Rosalina.