$!Nombran a encargada del Órgano Interno de Control en Escuinapa

“Sólo dice que nadie está a cargo, el señor está aquí, lleva 3 meses, no sabemos si ya se fue, donde está, no tenemos informe oficial, como deja este órgano tan importante en el ayuntamiento, necesitamos darle seriedad al tema y tratarlo como debe ser en este cabildo”, dijo el regidor Teodosio Fausto García.

“Usted está facultada por la ley para poder proponer el nombramiento, pero nosotros como Ayuntamiento tenemos facultad de votarla, deben cumplirse dos terceras partes para ser aprobada, no se está votando ni siquiera la propuesta”, señaló el regidor del PAN Eleazar Pacheco Polanco.

Ante la discusión se tomó un receso para que los regidores discutieran el tema, lo cual se dio y al regreso de este la Síndica Procuradora pidió que pasara al pleno Francia García Díaz para tomarle protesta.

“En base a lo que ya manifesté, que, si la ley no me lo impide, la misma me lo permite, de manera respetuosa quien no este conforme con lo anteriormente señalado puede hacerlo valer conforme a instancias correspondientes que mejor considere, en base a mi investidura ciudadana, Secretaria le solicito haga pasar a este pleno a la licencia Francis García Díaz se le tome protesta como encargada del OIC”, dijo la Síndica Procurador.

Los regidores manifestaron estar en desacuerdo, señalando su negativa en voz alta, el regidor del PT Teodosio Fausto García indicó que se estaba haciendo la voluntad de la Síndica Procurador.

Por lo que el regidor del PAN Eleazar Pacheco Ibarra indicó que no podía tomar protesta cuando no se había votado el nombramiento y no se habían agotado los procedimientos.