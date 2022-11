Nombran a Fernanda Oceguera presidenta del PVEM en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tras cuentas pendientes por comprobar durante su Gobierno, la ex candidata del PRI a la Alcaldía en el proceso electoral pasado y Alcaldesa sustituta Fernanda Oceguera Burquez fue nombrada como presidenta del Partido Verde Ecologista de México en el municipio.

El presidente del PVEM en Sinaloa, José Santos Aispuro Calderón, le tomó protesta a quien considera es la mejor opción para dirigir al partido, en miras de la consolidación y de tener el mayor número de votos posibles en el próximo proceso electoral.

“Vamos a hacer ruido, se los garantizo, que se sepa que en Escuinapa ya llegó el Partido Verde... Fernanda Oceguera Burquez ha sido regidora, Presidenta municipal, es un cuadro, no tengo duda en decirlo, respetado y admirado”, dijo el Secretario del partido, Alberto Salas.

La también ex regidora indicó que se hace acompañar de personas con las que se hará un trabajo intenso, sin simulación y habrá de sentarse en la mesa con quien sea, para consolidar una estructura.

En relación a si aspira a nuevamente ocupar un espacio en las boletas electorales para 2024, no lo descartó, pero de no ser ella podría esperar que alguien más del equipo que está laborando a su lado pueda aparecer.

“No puedo decir que no quiero estar, de inicio es generar un precedente de trabajo, si las condiciones se dan, porque no, si no soy yo es alguien de la estructura, son merecedores a estar en la boleta, se dice bastante que quien respira aspira”, dijo.

Ante la historia que forma parte de vida política, como un proyecto fallido de tilapias que formó siendo regidora presidenta de pesca, donde tenía como presidenta de la cooperativa a su mamá y eran los terrenos de su familia, indicó que por primera vez llegaron recursos del programa PRODEZA y todo lo que hizo fue para coadyuvar en bajar un proyecto para la gente.

En relación a las cuentas pendientes del Mar de las Cabras, donde no se comprobaron ni pagaron recursos por el orden de los 500 mil pesos, indicó que esto fue debido a su salida abrupta de Presidencia Municipal pero que no se podía negar que las fiestas de ese año han sido las mejores de su historia.

Fernanda Oceguera Burquez salió de ser Alcaldesa sustituta para que regresara Hugo Enrique Moreno Guzmán en medio de una polémica pues su familia y amigos cerraron las puertas de Palacio Municipal.

En su periodo de gobierno se pagó una obra de agua potable de manera total sin concretarse y después de militar en el PRI decidió renunciar hace unos meses.