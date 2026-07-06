$!Nombran a Miguel Rojas como director del Instituto del Deporte, en Escuinapa

Rojas Ortega sustituye a Leslie Terán Sáenz quien sale de la administración pública, se informó a través de un boletín de comunicación social.

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental continúo con los cambios en su administración pública y nombró a Miguel Rojas Ortega como director del Instituto del Deporte.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que su interés es que los niños sean atendidos para que practiquen el deporte que más les guste, su encargo al nuevo director es que se atienda a niños y al deporte adaptado.

El nuevo director indicó estar agradecido por la oportunidad y en su cargo tendrá el compromiso de trabajar con dedicación a favor de los atletas.

Este cambio se suma a los hechos la semana pasada, cuando Trinidad Ibarra Martínez fue sustituida en la Tesorería por Mauricio Díaz Sánchez, Kimberly Grave López de Atención Ciudadana salió y en su encargo quedó Dolores González Palomares, el director de Ingresos Julián Isidro Astorga García pasó a Jumapae este lunes y Leslie Terán Sáenz salió de Deportes.