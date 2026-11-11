Nombran a nuevo comisario de la comunidad San Miguel de Atarjea en Escuinapa

ESCUINAPA._ La comunidad de San Miguel de Atarjea tuvo una nueva consulta para elegir comisario; es la segunda comunidad en cambiar de autoridad, informó la Secretaria del Ayuntamiento.

“Hubo un nuevo plebiscito, porque el anterior comisario por motivos personales tuvo que salir”, dijo Araceli Ibarra Rojas.

Informó que los regidores de la comisión de gobernación decidieron realizar una nueva consulta para elegir un nuevo comisario para lo que resta del periodo de gobierno.

En esta consulta participaron Luis Emilio Rodríguez Dorado y Feliciano Rodríguez Prado siendo Rodríguez Prado el ganador, a quien se le entregó el nombramiento como autoridad.

En meses pasados también salió de sus labores la Comisaría del Camarón, pero los pobladores llevaron al cabildo su propuesta que era otra vecina de la comunidad.

Rodríguez Prado ya había sido comisario en años pasados, había salido de sus labores el año pasado, informó.