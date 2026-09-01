$!Nombran a UTEsc vocal del Consejo Asesor del Área Natural Protegida Juan M. Banderas.

Escuinapa.- En el marco de celebración del tercer aniversario de la declaración del Área Natural Protegida como Área de Protección de Flora y Fauna APFF Juan M. Banderas, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, representada por su rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, fue nombrada vocal del Consejo Asesor del ÁNP, el cual se integró como un órgano de consulta, participación, apoyo para la gestión y conservación del Área Natural Protegida ANP, fortaleciendo la coordinación entre autoridades, instituciones, organizaciones y sectores sociales comprometidos con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la región.