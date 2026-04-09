‘Nos ha devuelto la esperanza a muchos mexicanos’: Velázquez Alzúa sobre segundo minero localizado con vida

El segundo minero localizado y rescatado con vida, Francisco Zapata Nájera, le ha devuelto la esperanza a muchos mexicanos y se espera que en poco tiempo sea dado de alta en el Hospital General de Mazatlán, manifestó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

”Él está magníficamente, es muy probable que él regrese con su familia, concluyeron ayer todos sus estudios, está en un gran ánimo y la verdad nos ha vuelto la esperanza a todos, a muchos mexicanos”, añadió en entrevista con personal de medios de comunicación a pregunta de si fue un milagro.

“Sí fue verdaderamente su fortaleza, el conocimiento de la mina sabes, cuando él vio que empezaba el ingreso del lodo y del agua supo en donde se tenía que refugiar, incluso limpió un poco el área para poderse sentar y estar y esperarnos, él sabía y no se equivocaba en que nosotros no íbamos a parar jamás, no vamos a parar”.

Tras el derrame en la presa de jales de la mina en que quedaron cuatro mineros atrapados, a dos semanas de los hechos ya han sido localizados y rescatados con vida dos mineros, un tercero fue hallado sin vida y extraído el miércoles 8 de abril y hasta este jueves aún no se ha localizado ni rescatado al cuarto trabajador atrapado.

Fue cerca de las 13:30 horas del martes pasado cuando se localizó a Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, pero lo complicado por la inundación con agua y jales del lugar donde se encontraba, fue hasta cerca de las 11:00 horas del miércoles cuando se logró rescatarlo y trasladarlo en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil reiteró que la lámpara que portaba el minero fue muy importante para mandar señales a los rescatistas de que se encontraba con vida.

”Sí, incluso el General Ávila preguntaba cuál es la marca que cuál era la marca de la lámpara porque sí él evidentemente que la prendía y la apagaba para no acabar su pila, pero eso fue nuevamente lo que le dio el indicio al Batallón de Atención de Emergencias de Sedena que vieron prender y apagar la luz de su lámpara y dieron con él inmediatamente, reiteró Velázquez Alzúa.

Dijo que el estado de salud de dicho minero es óptimo, es bueno y claro que se le tiene que dar seguimiento unos 15, 20 días más, pero los estudios que se le han hecho han salido que está bien, es un hombre muy fuerte, con una mentalidad grande, una mente muy abierta, muy maduro, se ve un hombre tranquilo y que afortunadamente él por su conocimiento de la mina y por su estado de ánimo logró sobrevivir

La Coordinadora Nacional de Protección Civil también expresó que casi de manera inmediata y en medio de la noche ya del pasado miércoles se localizó entre el agua el cuerpo sin vida de un tercer trabajador minero.

”Casi de manera inmediata, a las 00:30 del día miércoles ya nos dieron la información de que lamentablemente se había encontrado sin vida a otro cuerpo y bueno, ayer Semefo (Servicio Médico Forense) se llevó ya el cuerpo para hacer el protocolo de identificación, los familiares inmediatamente se trasladaron, trasladamos a las dos familias porque no sabemos de quién se trata, pero los trasladamos aquí a Mazatlán muy cerca del Semefo para que ellos puedan acudir lo más rápido que se pueda en cuanto identifiquen de quién es”, reiteró.

”Están acercando la información, seguramente si no se puede identificar de manera visual pues hacer pruebas de sangre, de ADN, etcétera, y tener la certeza de quien se trate el tercero y el cuarto”.