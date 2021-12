‘Nosotros no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos’: Asociación Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos

ESCUINAPA.- Los desaparecidos son una realidad en el municipio y aunque buscaron en tres sitios indicios de cuerpos no lograron tener éxito, pero la búsqueda continuara, manifestó la líder de la Asociación Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos .

Sin embargo, manifestó, eso no quiere decir que no volverán, continuaran en la búsqueda, pero para ello requieren el apoyo de la gente, si saben de algún sitio donde pudieran encontrar un cuerpo se los hagan saber, pues eso es la tranquilidad de una familia.

Fueron 2 en la ciudad y uno más en Teacapán, a estos lugares acudieron acompañados por autoridades de la SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal, pero, aunque excavaron la búsqueda no fue positiva.

“Nosotros no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos, es lo único que hacemos buscar...la búsqueda no ha terminado en Escuinapa, vamos a seguir, no le hacemos daño a nadie cuando buscamos, es un apoyo a las familias”, dijo.

En Sinaloa no hay datos claros de cuantos desaparecidos se tienen, indicó, pero existen y estos tienen una familia que los busca, por eso pidió a que quienes tengan indicios de donde pudiera estar algún cuerpo, se los haga saber de manera anónima al 6692476738.