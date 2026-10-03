$!Nuestra Señora del Rosario recibe vestido nuevo para su fiesta solemne

EL ROSARIO._ Cumpliendo con la tradición se llevó acabo el cambio de vestido a Nuestra Señora del Rosario, a pocas horas de vivir su fiesta patronal y romería por las calles de este Pueblo Mágico.

Esto marca el fin del novenario de preparación, y da inicio a la edición 295 de esta devoción mariana, principal del noroeste de México.

Poco después de las 11:00 horas la imagen fue descendida a la sacristía del Santuario Mariano, donde la esperaba un grupo de cuatro mujeres designadas para el cambio.