$!Nuestra Señora del Rosario recibe vestido nuevo para su fiesta solemne

EL ROSARIO._ Cumpliendo con la tradición se llevó acabo el cambio de vestido a Nuestra Señora del Rosario, a pocas horas de vivir su fiesta patronal y romería por las calles de este Pueblo Mágico.
Esto marca el fin del novenario de preparación, y da inicio a la edición 295 de esta devoción mariana, principal del noroeste de México.
Poco después de las 11:00 horas la imagen fue descendida a la sacristía del Santuario Mariano, donde la esperaba un grupo de cuatro mujeres designadas para el cambio.
Tras el cambio fieles que se dieron cita entre aplausos recibieron a la venerada imagen con su nuevo atuendo.
Este año el atuendo de beige y rojo fue donado por Armando Cuadra, vecino de Guerrero y que radica en California, Estados Unidos.
La confección como el diseño estuvo a cargo de las manos ya conocidas en esta fiesta de fe, Sodelva Ríos.
Este acto se convierte en el preámbulo de la festividad, pues se declara lista a la patrona para Las Mañanitas y la celebración principal que tendrá lugar mañana 4 de octubre, como dicta desde su surgimiento sea el primer domingo de octubre.