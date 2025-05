$!Nuevas generaciones de músicos se forman en Escuinapa guiados por el ‘Profe Hugo’

“Raymund Krueger empieza a enseñar a los niños (en Teacapán) y formar la banda sinfónica, me mandan (del Ayuntamiento) no con muchas ganas porque no me sentía capacitado, me convertí en un alumno más, ahí aprendí la técnica para enseñar” expresa.

Heredero de familia de músicos, empezó junto con el extranjero, el músico retirado, a ver en la música también un modo de educar a una población, de mostrar el arte, las aptitudes que había en esa sindicatura.

Pero la enseñanza estaba dada, no podía quedarse ahí, es cuando empieza a replicar lo que sabía y a poner en práctica con sus alumnos de música una técnica que los llevó a consolidar la Orquesta Severiano Moreno.