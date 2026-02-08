$!Nunca he visto nada fuera de lo común: Párroco de El Verde, Concordia

“Yo no acepto que me traigan mitotes, no acepto, yo lo que sí le digo a la gente que me pregunten todo lo que quieran de Biblia, así sí, yo soy biblista y apología, entonces en eso sí, pero así ya que me vengan a decir, padre mire, no a mí no me platiquen de eso, no me metan en nada de eso, lo que más me interesa es que la gente conozca la sagrada escritura”.

“Yo nunca he visto nada fuera de lo común, a mí me tocan, de hecho, 12 pueblos y en todos he visto tranquilidad, al menos a mí nunca me han detenido, nunca nada, ni nada”, añadió el padre Ramos Rodríguez en entrevista con personal de medios de comunicación tras oficiar una misa a las 11:00 horas de este domingo en la iglesia de esta comunidad, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Ante la existencia de una fosa clandestina en las inmediaciones de esta comunidad, el párroco de la iglesia de El Verde, Concordia, Manuel de Jesús Ramos Rodríguez, manifestó que nunca ha visto nada fuera de lo común.

Tras el reforzamiento el pasado 1 de febrero del operativo en busca de los 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizla Silver desde el pasado 23 de enero, en esta región se ha intensificado el despliegue de helicópteros y aviones militares y elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

También han acudido integrantes de colectivos de buscadoras para que les informen qué se encontró en el lugar.

Hasta el momento ya ha sido identificado uno de los trabajadores mineros como uno de los 10 mineros privados de la libertad y extraoficialmente se menciona de un segundo identificado, pero ninguna autoridad lo ha confirmado.

El párroco de El Verde añadió que él no se encontraba en el lugar en el momento en que ocurrió lo sucedido en inmediaciones de esta comunidad porque estaba de descanso y ya después supo de ello a través de las redes sociales.

Añadió que por la situación que se vive no ha disminuido la afluencia de los feligreses a las iglesias de las 12 comunidades de la región que atiende y le dice a la gente que se acerque a Dios, que para él no hay nada imposible.

También expresó que nunca lo han parado o alguna situación en las comunidades que atiende como El Verde, Zavala, La Concepción, Tepuxta y Cerritos, entre otras.

Mientras el padre oficiaba la misa un avión militar sobrevolaba El Verde y comunidades aledañas.