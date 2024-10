“Llevamos la existencia que él nos ha dado y eso nos debe mover a respetar a todo hombre y a toda mujer”, añadió.

Otra invitación fue el mantener como creyentes el estar para el necesitado y todo aquel ser que sufre.

“Y en el santo Evangelio queridos hermanos, Jesús nos invita, especialmente a no estar alejados del más necesitado; no podemos ser indiferentes ante los que sufren, ante los enfermos, ante los desconsolados, que no miremos de lejos y pasemos de largo”, dijo.

Concluyó que todo de lo que se debe arrepentir es el mal hecho al prójimo y buscar el auxilio divino para buscar siempre hacer el bien.