Objetivo es que este martes se entre y rescate a mineros atrapados en Rosario, señala empresa minera

ROSARIO._ A casi 14 días de las acciones de rescate de mineros atrapados en Rosario, el gerente de la mina Santa Fe, Álvaro Vargas Miranda, sostuvo que se está a horas de acceder a ellos y realizar el rescate.

Esto tras los retrasos registrados al encontrarse una zona de mina inundada por agua y jal, que los obligó a replantear las acciones que permitiera el ingreso de rescatistas.

“Y la consigna es que hoy tenemos que entrar al lugar y poder hacer el rescate el día de hoy; esa es la premisa que tenemos ahorita en este momento”.

Enfatizó que es un día muy importante ya que cree que están muy cerca ya de poder abatir el agua, además de valorar ahorita para prepararse para el ingreso.

“Pero estamos muy, muy cerca de poder accesar”, sostuvo Vargas Miranda.

Argumentó que se espera que los tres mineros que permanecen atrapados se encuentren en el punto cero donde se pretende ingresen las brigadas de rescate.

“No hemos encontrado ninguna otra evidencia, nada que nos permita decir que no están ahí más sin embargo hay que ingresar y ver realmente en qué estado de salud están o en qué condiciones están y si realmente están los tres ahí”.

Informó que el agua en la zona se determinó que se han extraído 100 metros cúbicos, y se ha alcanzado un ritmo de 35 mil litros por hora.