Obra en El Trébol II impide la entrada y salida de la comunidad por daños

EL TRÉBOL II, Escuinapa._ Lo que se presume por el Gobierno del Estado como una obra que comunica a la comunidad indígena de El Trébol II, ahora les impide salir pues la carretera se ha ido destruyendo.

Este viernes al mediodía un camión que lleva productos Diconsa a la comunidad ubicada en la zona serrana de Escuinapa se quedó atorado en el vado que ha hecho la empresa Michelin y que está prácticamente destruido.

“No hay como salir, no hay maquinaria ni nada que abra el camino, nosotros ahora tenemos que irnos caminando hasta Las Pilas, los carros no pueden entrar”, dijo la regidora originaria de la comunidad, Leonarda Floriano Chamorro.

El camión quedó atorado pero también quedaron incomunicados como pobladores y el tema de mala calidad de la obra es algo que han denunciado desde hace unos días pero con las lluvias de este 25 de septiembre fue peor, pues se quedó esa zona destruida.

Indicó que este sábado pretenden bajar para acudir a la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que estará en Mazatlán pero no saben cómo le harán, pues no hay entrada para vehículos y menos se podrá si ese camión no logra sacarse de la zona.

La regidora indicó que quieren que los escuchen, pues le han dicho a la empresa que además de que la obra no muestra calidad, no es un vado el que se requiere sino un puente, pues esa es zona de arroyos y corrientes del río de Las Cañas, un vado los dejará incomunicados en temporada de lluvias.