$!Obstrucción de calle Gabriel Leyva en Escuinapa afecta a locatarios y taxistas, aseguran

ESCUINAPA._ Obstruir la calle Gabriel Leyva tiene una afectación directa para locatarios del mercado Miguel Hidalgo y taxistas, señalaron.

El cierre durante más de 10 días de la Gabriel Leyva genera problemas para todos, pues en la zona se hacen embotellamientos y el riesgo de accidentes está latente, indicaron.

“Cuando son carros grandes, chocan a veces entre sí, y pasa uno y luego otro, taxis entran y salen, nos afecta porque la gente se va de paseo, sí se hace desorden, más en las mañanas”, dijo una locataria.

Los juegos mecánicos en festividades se ponían principalmente en calles como la 2 de abril, al fondo, que es donde hay un espacio mayor y menos tránsito de vehículos.

“Andamos peligrando nosotros con la gente que baja y cruza, porque nuestro lugar está obstruido por los juegos y si no damos cooperación a un muchacho para que nos eche agua fuera un caos”, dijo el taxista José Santos.