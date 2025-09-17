$!Obstrucción de calle Gabriel Leyva en Escuinapa afecta a locatarios y taxistas, aseguran

ESCUINAPA._ Obstruir la calle Gabriel Leyva tiene una afectación directa para locatarios del mercado Miguel Hidalgo y taxistas, señalaron.
El cierre durante más de 10 días de la Gabriel Leyva genera problemas para todos, pues en la zona se hacen embotellamientos y el riesgo de accidentes está latente, indicaron.
“Cuando son carros grandes, chocan a veces entre sí, y pasa uno y luego otro, taxis entran y salen, nos afecta porque la gente se va de paseo, sí se hace desorden, más en las mañanas”, dijo una locataria.
Los juegos mecánicos en festividades se ponían principalmente en calles como la 2 de abril, al fondo, que es donde hay un espacio mayor y menos tránsito de vehículos.
“Andamos peligrando nosotros con la gente que baja y cruza, porque nuestro lugar está obstruido por los juegos y si no damos cooperación a un muchacho para que nos eche agua fuera un caos”, dijo el taxista José Santos.
Tenían años que no se ponían en esta calle, se les daba otro espacio, ahora se los pusieron dónde está el espacio de trabajo de ellos como taxistas.
“Para nosotros es incómodo poner el taxi de aquel lado y el teléfono hasta acá”, dijo otro de los taxistas.
A veces se discute con carros que pasan y que se suman a la obstrucción vial, señalaron.
Esperan que realmente este miércoles 17 de septiembre sea el último día en que estén y que se les considere a ellos como sector comercial cuando se piensa en volver a obstruir la calle.