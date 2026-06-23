Obtiene UTEsc primer lugar estatal en la convocatoria Escuelas por la Tierra 2025 – 2026

La Universidad Tecnológica de Escuinapa obtuvo el primer lugar estatal de la convocatoria Escuelas por la Tierra, con el desarrollo e implementación de su Plan Institucional de Gestión Ambiental Escolar, que está orientado a la educación ambiental, la producción sustentable y el uso responsable de los recursos naturales.

Durante esta participación, UTEsc integró diversas acciones, entre ellas, proyectos sobre el cultivo de flores, manejo sustentable de cultivos, aprovechamiento de residuos, pláticas sobre cuidado del agua y manejo de residuos, así como cursos relacionados con el monitoreo de la calidad del agua, fortaleciendo la participación de la universidad en áreas de alto impacto a la sostenibilidad, la formación integral de sus estudiantes y la responsabilidad social universitaria.

La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Dra. Diana Ibarra Rodríguez, la MC. Lucila Jazmín Virgen Ceceña, la MC. Noemí Quevedo González y el Ing. Jesús Antonio Toledo Reséndez, quienes impulsaron una participación más amplia y sólida de la comunidad universitaria.

Con este logro, la Universidad Tecnológica de Escuinapa reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la formación de profesionistas conscientes de su papel en el cuidado del medio ambiente.

Escuelas por la Tierra es un programa gratuito y concurso nacional impulsado por Fundación EDUCA México, A.C. que busca transformar a las instituciones educativas en comunidades sostenibles. Fomenta la educación ambiental y la gestión de recursos (agua, energía, residuos) en escuelas desde nivel preescolar hasta superior para mitigar el cambio climático.