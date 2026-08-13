Oficialía Mayor en Escuinapa puede continuar sin titular: Alcalde

ESCUINAPA._ Oficialía Mayor puede continuar sin el titular, pues se tiene personal que puede estar a cargo, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Esto después de la negativa del Cabildo para avalar la propuesta de nombrar a Jaime Guadalupe Castro Ruelas como Oficial Mayor.

“El gobierno continúa trabajando, hay personal altamente capacitado, la información que va a recibir el cuerpo de regidores, despejará dudas legítimas al respecto (nóminas) y vamos a ir construyendo la salida de este gobierno”, dijo el Alcalde.

La dependencia queda acéfala de momento pero no vacío, indicó, pues está el personal a cargo; está Alejandro Vásquez Lemus de Recursos Humanos quien está atendiendo todo lo relacionado a la Oficialía Mayor.

Díaz Simental mencionó que le preocupa no haber tenido acuerdos en el Cabildo, pues Castro Ruelas es una persona que venía a dar un buen apoyo al Ayuntamiento.

“Ojalá se reconsidere para volver a votar si la ley municipal lo permite”, dijo.

Para finalizar, el Alcalde indicó que lo que se necesita es ir organizando todo en pro de lo que viene el año próximo que son los cambios de gobierno del Estado y del municipio.