ESCUINAPA._ Si el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental consigue el proyecto de construcción para un nuevo panteón municipal, se donará el terreno, afirmó el ex Alcalde y empresario, Bonifacio Bustamante Hernández.

“Yo ya había hablado con el Presidente hace tiempo sobre un proyecto (del panteón) y si él consigue el proyecto para la construcción, nosotros le entramos con el terreno”, dijo Bonifacio Bustamante Hernández.

Indicó que el panteón Benito Juárez ya está sobresaturado, es un desorden el que se tiene, por lo que tener un nuevo predio es por dar dignidad a los escuinapenses que fallecen.

“El panteón está sobresaturado, tiene un desorden fuerte y están sacando muertos por meter nuevos, creo que por humanidad y dignidad tenemos que buscar un panteón nuevo”, dijo.

La propuesta que tiene es donar 2 hectáreas, el Ayuntamiento deberá conseguir los recursos para la construcción, esto es parte de lo que considera que se debe hacer por los escuinapenses.

Reconoció que el trienio pasado tenía un proyecto pero era en un predio destinado para área verde de 7 mil metros cuadrados, era un espacio insuficiente para ello, además que no fue una donación para ese fin.

El predio a donar sería a 500 metros aproximadamente de lo que era el predio donde querían poner hace unos años el panteón, que es la zona del Hospital IMSS Bienestar.