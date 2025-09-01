$!Ofrece Tere Guerra ‘Avances legislativos’ en conferencia en Escuinapa

ESCUINAPA._ El aumento de penas por delitos graves es parte de los avances legislativos que han tenido durante está legislatura, indicó la Diputada Teresa Guerra Ochoa, en la conferencia titulada “Avances legislativos”, como parte de los festejos por el 110 aniversario de la municipalización.
“Hemos sido un grupo parlamentario comprometido con la transformación de Sinaloa pero sobre todo comprometido con la sociedad sinaloense y hemos trabajado a pesar de la adversidad que hemos enfrentado”, dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
La legislatura arrancó sus trabajos el 30 de septiembre en una situación complicada de seguridad y enmarcada con el homicidio del dirigente ganadero Faustino López Hernández.
“Les dije de ese tamaño es el reto que tenemos, porque vengo de la adversidad y sé que cuando no nos dejamos vencer por ella termina fortaleciendo y asumimos el reto”, dijo.
Puede presumir, indicó, que darán un informe legislativo en todo el estado de lo que han avanzado y si se miden con legislaturas anteriores y tienen 40 por ciento más de productividad.
Se ha abierto la oportunidad de que los Diputados de manera individual presenten iniciativas, cuando antes era solo en grupos, iniciativas de impacto.
Tienen más aprobación de dictámenes, siempre hay temas en el orden del día con impacto social, pues hay mucho que hacer en el tema legislativo.
Entre ellos están como aumentaron las penalidades en homicidio que no se habían movido en 20 años, pese a las crisis de seguridad como la de 2008 hasta 2010 y las penalidades estaban de 8 a 20 años, bajo la media nacional, con la propuesta está aumentó a 12 a 24.