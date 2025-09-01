$!Ofrece Tere Guerra ‘Avances legislativos’ en conferencia en Escuinapa

ESCUINAPA._ El aumento de penas por delitos graves es parte de los avances legislativos que han tenido durante está legislatura, indicó la Diputada Teresa Guerra Ochoa, en la conferencia titulada “Avances legislativos”, como parte de los festejos por el 110 aniversario de la municipalización.

“Hemos sido un grupo parlamentario comprometido con la transformación de Sinaloa pero sobre todo comprometido con la sociedad sinaloense y hemos trabajado a pesar de la adversidad que hemos enfrentado”, dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legislatura arrancó sus trabajos el 30 de septiembre en una situación complicada de seguridad y enmarcada con el homicidio del dirigente ganadero Faustino López Hernández.

“Les dije de ese tamaño es el reto que tenemos, porque vengo de la adversidad y sé que cuando no nos dejamos vencer por ella termina fortaleciendo y asumimos el reto”, dijo.