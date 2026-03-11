$!Ofrecen misa concelebrada por el eterno descanso de la empresaria Martha Solorza

EL ROSARIO._ Con la participación de seis sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán, se ofreció la misa de exequias por el eterno descanso de la empresa de refresco Tonicol, Martha Solorza. Luego de participar de un homenaje en la planta de la empresa familiar, el cortejo fúnebre encabezado por familiares, amigos y trabajadores se dirigió al Santuario de Nuestra Señora del Rosario. Al ingreso del cuerpo al templo mariano, se tuvo la recepción del párroco Porfirio Langarica, el vicario Alberto Ortega, el ex párroco del Santuario Alejandro López, y los sacerdotes Al Francisco Huizar, Juan Andrés Cortéz, y Eladio Ramíez. Al dar la bienvenida el Párrco Porfio Langarica, afirmó que la empresaria como filántropa fue una mujer que hizo muchos vínculos con la comunidad parroquial.





Durante la homilía, el Padre Alejandro López, ex párroco del Santuario, enfatizó que gracias a la luz que recibió gracias a la educación de sus padres, la irradió gracias a su contribución en los ámbitos sociales, religioso, político, económico, educativo del municipio. “Podemos decir que su trabajo fue integral, no solamente brilló en un ámbito sino que se desarrolló en todos los ámbitos. Hoy podrá presentarse ante el Señor con las manos llenas... porque gracias a Dios tenía un corazón generoso”, afirmó el sacerdote. Así también, pidió no olvidar que se viene de Dios y se retorna de nuevo a él como peregrinos que van de paso. Exhortó a los presentes a interceder por el perdón de sus faltas, ya que ejemplificó que todos están hechos del mismo barro. Destacó especialmente su contribución al Santuario, quien junto a su familia veía por la festividad de Nuestra Señora del Rosario.





