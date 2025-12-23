Ofrecerá CIJ Escuinapa talleres de apoyo emocional para niños y adolescentes

ESCUINAPA._ Cómo parte de la atención mental ante hechos de violencia que se han suscitado en el municipio, el Centro de Integración Juvenil tendrá dos talleres para niños y adolescentes.

“A partir de las situaciones de violencia que se han vivido y de crisis que se viven de manera constante estamos ofreciendo un espacio de encuentro donde se puedan trabajar las emociones”, dijo el director del CIJ Escuinapa, David Covarrubias Alcaraz.

Con los talleres quieren evitar que los hechos se conviertan luego en trastornos de estrés post traumático, indicó.

El lunes 29 iniciarán con un grupo de adolescentes y el miércoles 31 serán los niños, un taller que estará a cargo de psicología de la dependencia.

Manifestó que los niños, en caso de hechos de violencia, son los más vulnerables por el tipo de pensamiento que manejan que es más de fantasía y la información que se maneja con los padres.

Por ello se tiene que hacer que los niños sepan cómo trabajar sus emociones, el taller será con un cupo de 10 personas, para que este sea lo más funcional posible.

Las personas se pueden inscribir en el CIJ Escuinapa y en caso de que sea necesario este trabajo con talleres será permanente dentro de la institución, manifestó.