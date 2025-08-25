Ola de violencia complica tarea de buscar a los desaparecidos: rastreadoras

EL ROSARIO._ Otro sector afectado por la ola de violencia que se viene registrando en la entidad es el de las familias buscadoras, afirmó la lideresa del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”.

Por motivo de seguridad, la vecina, que pidió se le conservara en el anonimato, aunque reconoció que al perder a su hijo pierden todo, incluso el miedo.

”Significa una pérdida de esperanza porque nosotros sabemos que si nosotros buscamos podemos encontrar porque ya lo hemos vivido y sabemos que si no los buscamos nosotros nadie los va a buscar, los familiares somos los que tenemos que andarlos buscando y ahora que se busca menos pues decaen nuestras esperanzas”, afirmó.

Así lo indicó en el marco del Día Internacional de las Personas Privadas de la Libertad, a conmemorarse el próximo 30 de agosto.

Manifestó que esa situación de inseguridad ha ocasionado que las búsquedas descendieron hasta en un 50 por ciento por este motivo, mientras que el resto corresponde a enfermedades, cansancio, impotencia por la falta de apoyo de las autoridades.

Antes de la violencia tan fuerte, dijo, eran seis u ocho búsquedas al mes y en la actualidad descendió de dos o una al mes.

Lamentó además de que se cortan los caminos de búsqueda ya sea por la presencia de civiles armados o su rastro como lo son los llamados “poncha llantas”.