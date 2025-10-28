Omite Alcalde de Escuinapa tema de seguridad en primer Informe de Gobierno

ESCUINAPA._ Pese a la crisis que a nivel estado se tiene en materia de seguridad, fue un tema que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental no tocó en su primer informe de Gobierno.

En su presentación al Cabildo, el Presidente omitió todos los temas relacionados a la seguridad, olvidando señalar incluso lo relacionado a trabajos preventivos.

El Alcalde inicio su mensaje de rendición de cuentas precisando que su visión ha sido transformar el pueblo que lo vio nacer.

“Este informe no es solo obligación legal, es un ejercicio de rendición de cuentas y de la transparencia de la situación que guarda la administración municipal, asumimos la responsabilidad con la visión de transformar el pueblo que me vio nacer, con trabajo y eficiencia”, dijo.

Recibió la administración con números rojos, indicó, con laudos laborales de administraciones pasadas de más de 40 millones de pesos, desde ese día empezó a trabajar con acuerdos reduciendo estos a 19 millones de pesos pagados del gasto corriente.

Recursos que se siguen pagando en parcialidades, en gran medida resta capacidad de operación, reconoció.

“Y retrasa el cumplimiento de algunas de nuestras promesas de campaña pero no las olvidamos, entendemos y valoramos que hay mucho por hacer”, dijo.

Desarrollo económico, indicó, ha sido uno de los ejes prioritarios de la administración, porque no es ajeno a que el bienestar de las familias depende de la economía local.

A través de esa área y con apoyo del Gobierno del Estado han llegado recursos a las familias en los comercios, en implementos para comercios a emprendedores y empresas locales.

En materia de obras y Bienestar Social se ha buscado el cambio de luminarias, se está ejecutando un tramo de la calle Francisco Pérez entre independencia y Francisco Pérez.

Las obras se lograron con el programa de “diálogos para la transformación”, dónde la población señala los problemas que necesitan ser atendidos.

“Seguiremos avanzando recogiendo inquietudes en cada región de Escuinapa, aprovecho la ocasión para refrendar el compromiso que como administración tenemos, más territorio y menos escritorio”, dijo.

Pese a las condiciones financieras se hace lo que se puede con lo que se tiene, señaló.

La regidora Leonarda Floriano Chamorro dio el mensaje al informe, en el año considerado de la “mujer indígena” resaltando la necesidad de políticas públicas tangibles para estos grupos.