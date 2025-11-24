$!Opera con normalidad la caseta de cobro en Rosario

En la caseta de la autopista Tepic-Mazatlán, no se registró presencia de manifestantes.

EL ROSARIO._ Pese al anuncio nacional de bloqueos en carreteras del País por parte de campesinos y transportistas, la caseta de cobro en Rosario se mantiene operando con normalidad.

La movilización busca mejores precios para los productos del campo, seguridad en caminos y acciones contra extorsiones.

No obstante se percibió una disminución en el aforo tanto de vehículos de carga como de transportes.

Previamente, el presidente de la Asociación de Agricultores, Mauricio López Quevedo, descartó que tomara la medida al sostener que no hay una indicación de parte de la dirigencia estatal, aunque reconoció el reclamo del sector.