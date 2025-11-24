El Sur
Opera con normalidad la caseta de cobro en Rosario

En la zona sur de Sinaloa no se han registrado movilizaciones de agricultores
Hugo Gómez |
24/11/2025 11:29
EL ROSARIO._ Pese al anuncio nacional de bloqueos en carreteras del País por parte de campesinos y transportistas, la caseta de cobro en Rosario se mantiene operando con normalidad.

En la caseta de la autopista Tepic-Mazatlán, no se registró presencia de manifestantes.

La movilización busca mejores precios para los productos del campo, seguridad en caminos y acciones contra extorsiones.

No obstante se percibió una disminución en el aforo tanto de vehículos de carga como de transportes.

Previamente, el presidente de la Asociación de Agricultores, Mauricio López Quevedo, descartó que tomara la medida al sostener que no hay una indicación de parte de la dirigencia estatal, aunque reconoció el reclamo del sector.

