$!Operativo federal en Escuinapa obligó a suspender clases en jardín de niños

ESCUINAPA._ Ante un presunto operativo federal que se mantiene desde el domingo en la noche, un jardín de niños suspendió clases.
“Desde anoche llegaron militares y está cerrada la calle”, dijo una vecina de la calle Francisco I. Madero.
El operativo se mantiene sobre la calle Francisco I. Madero y otras alternas que corresponden a la colonia Gabriel Leyva y Benito Juárez.
Ante el hecho, un pre escolar que está sobre la calle Francisco I. Madero decidió la suspensión de clases presencial, mientras el operativo se mantiene.
El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Rodríguez informó que las labores que se realizan son dirigidas por corporaciones federales, quienes mantienen datos en reserva.
“La información que tenemos es que se mantiene un operativo pero están a reserva de información, nosotros desconocemos”, dijo.
Desde el fin de semana se mantienen operativos por la ciudad pero son dirigidos por Sedena y Guardia Nacional, por lo que desconocen exactamente las labores que están realizando, manifestó.