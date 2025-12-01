$!Operativo mantiene suspensión de clases en jardín de niños, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante un presunto operativo federal que se mantiene desde el domingo en la noche, un jardín de niños suspendió clases.

“Desde anoche llegaron militares y está cerrada la calle”, dijo una vecina de la calle Francisco I. Madero.

El operativo se mantiene sobre la calle Francisco I. Madero y otras alternas que corresponden a la colonia Gabriel Leyva y Benito Juárez.