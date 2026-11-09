$!Oposición en Rosario anuncia denuncia por proselitismo de trabajadores del Ayuntamiento en horario laboral

ROSARIO._ Al difundirse imágenes de personal del Ayuntamiento en actos partidistas en horario laboral, las presidentas de los comités municipales del PRI Y PAN, anunciaron que interpondrán un recurso legal al señalar que esto se suma a actos anticipados de campaña.

La decisión ocurre luego de que ciudadanos denunciaron que al menos dos trabajadores realizaban actividad de partido con la aspirante la Coordinación Municipal por la Transformación y la Soberanía, Mailen Delgado Rendón, este lunes 9 de noviembre en una colonia de la cabecera municipal.

“Ya están rebasando, están metiendo personal del Ayuntamiento y vi una foto que me acabo de enterar que están en horas de que esas personas que trae están laborando y en lugar de estar en la Presidencia, en el Ayuntamiento, andan acompañándola y eso no se debe”, afirmó María del Carmen León Salazar, presidenta del PRI Rosario.

Así mismo refirió que ya habían tenido otros reportes, pero estaban revisando al sostener que el personal que trae acompañan a la Delgado Rendón es el mismo que está en el Ayuntamiento.

Verónica Montaño Cisneros, presidenta del Comité Municipal del PAN, aplaudió que sea la ciudadanía quien haga los señalamientos pues afirmó que la autoridad correspondiente ha sido omisa.

“Ya sabemos que la autoridad electoral a nivel nacional no está haciendo nada con las campañas adelantadas, pero en el caso de los servidores públicos del municipio, aquí sí se tienen que señalar y qué bueno que hay ciudadanos que están al pendiente de todo lo cómo se están moviendo”, precisó.