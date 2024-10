$!Oralia agradece a San Judas el milagro de ser mamá

EL ROSARIO._ Al reconocer al patrono de los casos imposibles, San Judas Tadeo, Oralia Martínez Hernández celebra desde hace 13 años el milagro de convertirse en madre.

Son 13 años desde que llegó a su vida el ahora adolescente José María, y mismo que agradece por medio de una fiesta con rezos, música, comida y pirotecnia, aunque originalmente la promesa era de brindarle música.

“Yo a San Judas ni lo conocía ni sabía quien era San Judas Tadeo, hasta que un día platicando con otras personas me dijeron, ‘ay, pídele a San Judas Tadeo porque es de los casos difíciles’ y yo batallaba mucho para tener bebé... Me regalaron uno y dicen que es más milagroso y lo puse en mi casa y le pedí, vas a creer que fue una cosa muy rara, un milagro, que me lo mandó”, dijo.

Relató que un 28 de octubre fue cuando conoció la fiesta, fue en marzo del año siguiente cuando recibió la noticia de la llegada de su primogénito.

Contó que “Chemita”, como es mejor conocido, llegó tras una espera de cinco años tras casarse con su esposo José María Martínez, y tiempo de que vive esta solemnidad con aprecio particular.