EL ROSARIO._ “No viajo con ruta, ni fecha y mucho menos prisa”, afirma Osmid Figueroa, un espíritu libre movido por la curiosidad y cansado de la rutina que fue impulsado a plantearse cruzar el País para llegar a Cancún, pero de una forma poco convencional: en su bicicleta.

“Realmente lo que a mí me motiva y me motiva mucho es mi curiosidad, soy una persona muy curiosa que no me importa lo que haya de obstáculos, yo los puedo saltar y llegar a ver lo que quiero ver”, sostiene.

Por ello, con tan solo 2 mil pesos en su bolsa y adoptando el término de “bici vagabundo”, el joven originario de Guasave partió con la mente y tres maletas cargadas de ilusiones de una vida diferente.

Su recorrido inició en Tijuana, Baja California, hace ocho meses, donde dejó atrás las comodidades de su casa y soltó sus apegos para tomar el camino.

Tras llegar a Rosario, en Sinaloa, Osmid, de apenas 27 años, estacionó su bicicleta para contar cómo surgió la idea y cómo le hizo para ponerse en marcha, eso sí, con el destino claro pero dejando que la vida junto a la carretera lo sorprendiera.

“Pues la principal razón es porque no me gustaba tener una vida rutinaria, la vida normal que todo mundo dice; en mis 27 años traté de acostumbrarme a encajar en ese tipo de vida, no logré hacerlo, entonces una cosa fue llevando a otra y me surgió esta idea”, explicó.