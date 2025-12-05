Otorga UTEsc primeros grados de Maestría en Gestión e Innovación en las Organizaciones. Se otorgarán más en enero de 2026

Escuinapa.- El 4 de diciembre de 2025, la Universidad Tecnológica de Escuinapa dio un paso significativo hacia la consolidación del posgrado, al otorgar el grado de Maestría en Gestión e Innovación en las Organizaciones a las primeras cuatro personas egresadas de ese programa académico.

En sesión en la que estuvo presente el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, se llevaron a cabo las defensas, y aprobación por unanimidad, de las tesis de Helio de Jesús Guerrero Núñez, Claudia Raquel Osuna Moreno, Oscar Leonel Aguilar Toledo, Lizeth Guadalupe Ceja Pérez, quienes, tras realizar trabajos de investigación de necesidades en empresas de la región, presentaron a sus respectivos jurados evaluadores, los resultados y las propuestas de mejora en uno o más de los procesos de las empresas, con sólido sustento teórico y metodológico.

Mendoza Guerrero expresó sus felicitaciones a las y los graduados en Maestría en Gestión e Innovación en las Organizaciones, al cuerpo académico y a todas las personas que participaron, desde la gestión de la apertura del programa, hasta el otorgamiento de estos primeros grados de maestría.

De acuerdo con la agenda de evaluación de la coordinación de posgrado de UTEsc, en el mes de enero de 2026 se llevarán a cabo las defensas de tesis del resto de estudiantes de esta maestría, con el objetivo de incrementar la cifra de graduadas y graduados.

Integrantes del jurado:

MC. Daniel Alberto Reyes Guerrero

Dr. Bernardo Espinosa Palomeque

Dr. Carlos Bruno Fiscal

Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera

Dra. Rosa Elia Martínez Torres

MC. Lucila Jazmín Virgen Ceceña

MC. Noemí Quevedo González