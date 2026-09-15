$!Paben, el joven que por iniciativa propia se dedica a embellecer y reparar espacios públicos de Elota

Mientras acude a hacer ejercicio a la unidad deportiva de La Cruz, Federico Payán Benítez comenzó a fijarse en aquello que hacía falta reparar: un juego que ya no funcionaba, un portón que necesitaba pintura, una estructura que requería soldadura o algún espacio que simplemente necesitaba mantenimiento. En lugar de esperar a que alguien más lo hiciera, el joven de 22 años decidió poner sus propios conocimientos, herramientas y recursos al servicio de su comunidad.

Con materiales que le quedan de sus trabajos de herrería y con dinero propio, Payán Benítez ha comenzado a reparar y embellecer distintos espacios públicos de Elota, sin recibir un pago por hacerlo. Su actividad principal es la herrería y también cuenta con un pequeño emprendimiento de artículos de acero inoxidable. Aunque no se dedica profesionalmente a la pintura o la albañilería, explica que aprendió distintos oficios de su padre y su abuelo.

Fue precisamente ese conocimiento el que comenzó a aplicar en los espacios que frecuenta. “Yo iba a la unidad deportiva de La Cruz. A veces ahí también tenemos un negocio, no lo trabajo yo, pero pues yo me la paso ahí. Yo voy muy seguido para allá también a hacer ejercicio y demás y veo que hay cosas que le podrían hacer falta”, contó.

Lo que inicialmente fueron pequeñas reparaciones comenzó a convertirse en una actividad constante. Pintura, soldadura y materiales que tenía disponibles comenzaron a servir para rehabilitar portones, juegos, escaleras y postes, además de reparar estructuras que se encontraban deterioradas. “Llevo, pues para empezar, mi bote de pintura para empezar a pintar lo que haga falta como portones, juegos, escaleras, postes y pues veo que se va viendo mejor el espacio”, relató. También ha soldado juegos que ya no funcionaban y retirado o acomodado elementos que se encontraban tirados.

Para Payán Benítez, muchas de estas acciones no requieren grandes cantidades de dinero, sino identificar aquello que puede mejorarse y utilizar los conocimientos disponibles para hacerlo.

Sin pedir nada a cambio Todo lo que ha realizado hasta ahora lo ha financiado con sus propios recursos. El joven considera que mejorar un espacio público también implica generar entre quienes lo utilizan un sentido de pertenencia y responsabilidad para conservarlo. Sin embargo, reconoce que algunas de las mejoras que realiza no siempre son respetadas. “Lo que le haga falta, pues es un poquito más de, por decirlo así, de empatía, de saber que eso es para todos, pues de que si hay algo hecho, no es para que lo disfrute una sola persona, es para que lo disfruten todos”, señaló. Por ello, además de realizar las reparaciones, busca que sus videos en redes sociales sirvan para mostrar que cualquier persona puede contribuir desde su propia comunidad.

No necesariamente con dinero, explicó, sino incluso compartiendo el contenido para que llegue a empresas o negocios que puedan sumarse posteriormente. “Con el puro apoyo de mover su dedo para dar un like, comentar o compartir el contenido, con eso ya me ayudan bastante”, dijo. Su intención es que eventualmente sean más personas y empresas las que se involucren para que estas acciones puedan crecer.

De los parques a las playas y los animales La rehabilitación de espacios públicos es apenas una parte de lo que Payán Benítez quiere realizar. A través de sus redes también ha mostrado acciones de apoyo a personas que necesitan ayuda y visitas a refugios de animales, donde lleva comida y otros artículos.

Ahora busca ampliar el proyecto hacia la limpieza de playas y ríos, además de continuar apoyando a personas y animales en situación de vulnerabilidad. “Empecé con esto de arreglar y mejorar estos parques, pero pues también pienso ayudar tipo limpiando zonas como playas, como ríos, ayudar a personas que lo ocupen y a lo que yo pueda y un poquito a los animales”, comentó. Incluso a los perros que encuentra en situación de calle procura llevarles comida y agua y, cuando puede, improvisarles un lugar donde resguardarse.