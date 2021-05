$!‘Paciencia y cariño son la clave para enseñar’, dice la maestra Irma

La maestra Irma disfruta las clases, sus alumnos favoritos son aquellos que no saben nada, los que van como lienzo en blanco para empezar a crearlos, para enseñarles ese mágico mundo de las letras, números y la escritura.

Son conceptos que no solo los dice, los practica, y es visible, mientras da las clases en el patio de su casa, ese que fue acondicionado con plantas diversas, un pizarrón, gises de colores, números y letras.

“Me gusta ser maestra, es algo que me gusta y que seguiré haciendo hasta que pueda, siempre quise alumnos de primer y segundo año de primaria, enseñarlos a leer, a escribir, es que eso, solo es cosa de paciencia, de cariño, ellos aprenden”, expresa.

¿Maestra puedo ir a tomar agua? ¿Maestra puedo ir al baño? ¡Maestra, me rompieron el cuaderno! Se escucha en el aula improvisada al aire libre y con vegetación alrededor.

Ningún niño es difícil, indica, por eso procura que en ella tengan un lugar no solo para aprender, sino para hacerles sentir lo valioso que son y que todo es posible que hagan, que todo pueden hacer y así es siempre, lo logran, resalta orgullosa.

“Tengo mucha satisfacción cuando algunos de esos que eran niños, me saludan, aunque a veces no recuerdo sus nombres porque al crecer algunos tienen cambios en su cara, pero los veo convertidos en profesionistas, en gente de bien, me da gusto”, señala.

En su caminar como docente, no solo ha tenido niños, indica, a su aula también han acudido adultos mayores que de niños no aprendieron a leer y escribir y también lo logran, porque paciencia y cariño es la clave, insiste la profesora.

Cuando decidió dejar las aulas, porque su compromiso como mamá había terminado, pues sus hijos ya eran profesionistas, decidió ir a casa, pero solo para acomodar un espacio para los que serían sus alumnos.