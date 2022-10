$!Padres de familia en Escuinapa toman las instalaciones de primaria

“La directora no escucha a nadie, ha llegado a reclamarnos cosas mientras esperamos a los niños, de cosas que no sabemos solo por regañarnos delante de otros padres de familia, tal vez ella esté respaldada por la supervisión, pero nosotros estamos en solidaridad con los maestros, sabemos que sí pasa lo que señalan”, dijo una madre de familia.

“Uno de los problemas que nosotros como padres hemos tenido con la directora, es que a la hora de salida los niños se amontonan, no permite ni siquiera que entremos por ellos, entonces no hay un control y hay niños que se han extraviado, le hemos dado opciones para atender el problema y dice que no, que es como ella dice” señaló otra madre de familia.

En las juntas escolares no son escuchados, sus opiniones no tienen validez y cuando han solicitado que se utilicen los recursos de la Asociación de Padres de Familia en el mejoramiento de aulas, simplemente los ignoran, aun cuando esa aula representa un riesgo para los niños.