$!Padres de familia en Los Ojitos, Rosario, toman primaria en demanda de ‘una escuela digna y segura’

ROSARIO._ Al registrarse el desprendimiento de un techo debido a las malas condiciones de las aulas y ante la nula respuesta de las autoridades, padres de familia de la Primaria Teófilo Noris, en la comunidad de Los Ojitos, tomaron las instalaciones. Desde las 8:00 horas los padres de familia cerraron el plantel con un candado nuevo y cartulinas en las que se podía leer: “Estudiar bajo peligro no es opción #Aulas Seguras Ya”, “Nuestros Niños se merecen una escuela digna y segura”.





“Lo que pasa es que no está la escuela apta en los salones habitables para que los niños estén recibiendo clases, la verdad es mucha la humedad, se está cayendo los techos y no consideramos que estén habitable los salones”, afirmó Esmeralda García Tirado, en nombre de los padres de familia. El caso registrado más reciente donde se desprendió material del techo que cayó sobre un alumno hace aproximadamente 15 días, pero es una gestión que se viene dando desde el año 2017, con oficios desde el 2023.





La situación, refirió, representa un peligro para alrededor de 45 alumnos que cursan desde primero a sexto grado. Por eso reiteraron el llamado a las autoridades a revisar el caso antes de que se pueda presentar un hecho que lamentar. “Que vengan y que nos den solución para que puedan los niños recibir una educación digna porque no están los salones en condiciones para que ellos reciban las clases”, dijo. Al ser la mayoría de los padres jornaleros o de trabajos temporales no cuentan con los recursos para darle la atención a los menores.



