$!Padres de familia mantienen toma de primaria en Los Ojitos, en Rosario

ROSARIO._ Aunque este jueves se tuvo la presencia de autoridades educativas y se hizo el compromiso de gestionar las mejoras, durante el segundo día de la toma de la escuela Primaria Teófilo Noris, en la comunidad de Los Ojitos, en Rosario, padres afirmaron que mantendrán la medias hasta ver acciones y las aulas sean seguras. Decidieron tomar las instalaciones el miércoles al señalar las malas condiciones de las aulas, al punto de que hace un par de semanas se registró un desprendimiento del techo que cayó sobre un alumno.

En su reclamo a las autoridades señalaron que alrededor de 45 alumnos no estaban en condiciones dignas ni seguras. La mañana de este jueves 15 de octubre se reunieron con los manifestantes, Marcos Ayala, representante del ISIFE; Juan Silva, representante de Servicios Regionales y la Supervisora Escolar de la zona 037, Ruth Grave.

“Durante la visita, el ingeniero Marcos Ayala se comprometió en actualizar el expediente de infraestructura que se elaboró hace aproximadamente un año y a recabar y enviar evidencias adicionales para dar seguimiento a la situación y avanzar en la búsqueda de una solución”, precisaron los padres inconformes. Asimismo, señalaron que tanto las autoridades de la Secretaría de Educación como del ISIFE ya tomaron conocimiento de las condiciones en las que se encuentra la escuela y han mostrado interés en atender las necesidades.