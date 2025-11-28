$!Padres de familia reclaman maestros y mejoras de plantel en secundaria de Rosario

EL ROSARIO._ Padres de familia de la secundaria federal Maestro Julio Hernández denunciaron que varios grupos del plantel no cuentan con maestros suficientes y hace falta mejoras en las instalaciones.
Según plantearon, el problema es que hay grupos que tan sólo cuentan con dos o una materia, de un total de seis, desde el inicio el ciclo escolar, y aunque ya se expuso a la dirección del plantel, no han tenido respuesta.
Indicaron que el número de ausencias son por cambios de adscripción, gravidez, prejubilatorias, licencias médicas por enfermedades generales y no se envía un reemplazo.
“La inconformidad es que aquí en la secundaria Maestro Julio Hernández, del Rosario, Sinaloa, no hay maestros desde que iniciaron el ciclo escolar, solamente le dan de una o dos clases al día desde que entraron”, señaló Adilú Canales Quintero, madre de familia de segundo grado.
Advirtió que esta situación representa un vacío importante en la formación de sus hijos en la adquisición de los conocimientos.
Además, se indicó que esta situación se extiende a todos los grados con impactos en menor y mayor medida.
“Representa que en todo ese lapso del tiempo, ¿Qué hacen los alumnos?, si vienen a estudiar, no a pasar el día aquí en la secundaria, mejor que lo pasen en sus casas”.
Así mismo, se destacó las malas condiciones en que se encuentra el plantel pese a la solicitud de aportaciones a los padres de familia, entre los que destaca las malas condiciones del edificio central mismo que consideran un peligro tanto para docentes como alumnos.
Así también, se precisó que en el primer bimestre muchas de las materias aparecen sin calificación, lo que preocupa el futuro escolar de los alumnos.
Señalaron que en caso de no obtener una respuesta de parte de la autoridad no descartan radicalizar las medidas y llegar a la toma del plantel.
La directora Adriana Pini Salazar manifestó que se han realizado los trámites ante la autoridad correspondiente pero no se ha tenido una respuesta.
“Sí es una necesidad que tiene la escuela, es un área de oportunidad se han generado muchas vacantes que no han sido cubiertas, nosotros como escuela hemos estado haciendo los trámites necesarios a las instancias que corresponden pero por situaciones externas a nosotros no han sido cubiertas”, reconoció.
Reconoció que el personal se encuentra preocupado, por lo que en la medida de lo posible se han buscado generar las estrategias para subsanar esta situación.
Entre las estrategias implementadas, mencionó que los administrativos y personal de jornada con perfil docente, dentro de su horario han cubierto clases, así como prestadores de servicios, maestros que dan la misma materia auxilian a los grupos con faltante de maestros sin generar un cobro.
“Los trabajos que se le han puesto a los alumnos, son mismos maestros que de la misma disciplina de otros grados los han estado planeando, no son trabajos nada más para entretenerlos y todas esas actividades están registradas en listas para el momento en el que llegue el maestro titular las considere”.
Sobre las materias sin calificación en las boletas debido a este fenómeno, sostuvo que no afectará, sino por un acuerdo con los padres para que una vez que cuenten con el docente se les califique.
“Entendemos que son muchas horas, reconocemos que no las hemos cubierto todas con el personal que hay aquí, pero si se ha estado moviendo se está usando el aula de medios, el auditorio, el aula de lectura”, reconoció.
Con relación a las condiciones del plantel, admitió que son numerosas, pero se ha tenido que priorizar las condiciones en que reciben clases por encima de la imagen del plantel, pues si bien ha llegado el programa “La Escuela es Nuestra” en dos ocasiones, no ha sido suficiente.
Puntualizó que en el caso del edificio central, que se relaciona con el origen minero de la ciudad, requiere atención urgente, pero se ha tenido que atender necesidades apremiantes con mejora en la red de drenaje, mobiliario, entre otros.
La docente, agradeció la preocupación de los padres, pero pidió que se confiara en que se mantienen las gestiones en favor de los alumnos y la institución.