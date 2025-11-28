$!Padres de familia reclaman maestros y mejoras de plantel en secundaria de Rosario

EL ROSARIO._ Padres de familia de la secundaria federal Maestro Julio Hernández denunciaron que varios grupos del plantel no cuentan con maestros suficientes y hace falta mejoras en las instalaciones. Según plantearon, el problema es que hay grupos que tan sólo cuentan con dos o una materia, de un total de seis, desde el inicio el ciclo escolar, y aunque ya se expuso a la dirección del plantel, no han tenido respuesta. Indicaron que el número de ausencias son por cambios de adscripción, gravidez, prejubilatorias, licencias médicas por enfermedades generales y no se envía un reemplazo.

“La inconformidad es que aquí en la secundaria Maestro Julio Hernández, del Rosario, Sinaloa, no hay maestros desde que iniciaron el ciclo escolar, solamente le dan de una o dos clases al día desde que entraron”, señaló Adilú Canales Quintero, madre de familia de segundo grado. Advirtió que esta situación representa un vacío importante en la formación de sus hijos en la adquisición de los conocimientos. Además, se indicó que esta situación se extiende a todos los grados con impactos en menor y mayor medida.

“Representa que en todo ese lapso del tiempo, ¿Qué hacen los alumnos?, si vienen a estudiar, no a pasar el día aquí en la secundaria, mejor que lo pasen en sus casas”. Así mismo, se destacó las malas condiciones en que se encuentra el plantel pese a la solicitud de aportaciones a los padres de familia, entre los que destaca las malas condiciones del edificio central mismo que consideran un peligro tanto para docentes como alumnos. Así también, se precisó que en el primer bimestre muchas de las materias aparecen sin calificación, lo que preocupa el futuro escolar de los alumnos.