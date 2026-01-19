$!Padres de familia toman plantel del CAM 9 en Escuinapa por falta de intendente

ESCUINAPA._ Padres de familia tomaron las instalaciones del Centro de Atención Múltiple 9 en demanda de un intendente y que se les regresen aulas ocupadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Los padres de familia cuestionaron la falta de inclusión y empatía de parte de la SEPyC dado que las dos demandas por las que toman las instalaciones ya se les habían planteado desde hace meses. El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Francisco Altamirano Uribe, indicó que son cuatro años, casi cinco años, sin un intendente debido a que tuvo un accidente y este tiempo ha estado haciendo uso de licencias, por lo que no se presenta a laborar pero tampoco la SEPyC ha resuelto el problema.

“Nosotros queremos ese recurso porque nosotros los padres de familia hemos estado pagando todo ese tiempo (cuatro años ocho meses) haciendo rifas, vendiendo desayunos, para sacar para pagar a alguien que venga a hacer el aseo”, dijo. A la señora que asiste le pagan 250 o 350 pesos depende de lo que junten de las actividades que realicen pero están cansados de esa situación. Se turnan para hacer mejoras a la institución pero lo que piden es que manden personal, la SEPyC debe resolver eso, indicó. “Lo que más nos preocupa es el intendente, pero porque sabemos qué hay niños aquí con condición,hay muchos niños que no son verbales, si está un lugar con hacinamiento esto acarrea fauna nociva, un alacrán, si a un niño le pica un alacrán u otro animal, ese niño no avisara”, dijo Paloma Salazar Santín. Aunado a ello, los padres de familia señalaron que tienen unas aulas del CAM 9 utilizadas por supervisiones, tienen material para hacer aulas lúdicas y sensoriales pero no tienen espacio para ello. “Nosotros queremos esas aulas para aula sensorial, aula de cómputo y biblioteca, tenemos material ahí desde hace hace tres años y se nos echara a perder”, dijo Altamirano Uribe