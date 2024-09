“Esperamos varias semanas y no ha habido respuesta de la persona encargada del sector Barbara Morales, nos había reunido y nos dijo que nos enviarían maestro y no fue así, de seguir así nosotros vamos a sacar a nuestros niños y en esa postura están también padres de familia de segundo y tercer grado”, dijo otra de las madres de familia.

“Estamos exigiendo una maestra, porque los niños están a cargo de dos auxiliares de educación porque no tienen maestra, lo más grave es que para la Secretaría de Educación Pública es que primer grado no existe”, dijo una madre de familia.

Sumado a la problemática de falta de maestros, pidieron a las autoridades solución con la directora comisionada a la institución, quien no tiene un manejo adecuado en lo administrativo y ha llegado en estado inconveniente al lugar.

Señalaron que es una maestra que además está asignada desde hace tiempo en la institución y no pertenece a la zona escolar y no tiene empatía ni compromiso con el trabajo, de momento no está debido a una incapacidad por haber tenido un accidente, pero sus ausencias son constantes, indicaron.

“Los padres de familia nos dicen que quieren una solución por parte de la Jefa de Sector, como había quedado en una reunión en relación a primer año, ellos quieren una educadora, los auxiliares se están haciendo cargo de primer año”, dijo Venancia Osuna, la encargada de dirección debido a la incapacidad de la persona a cargo.

Indicó que en Culiacán no se les ha informado si mandaran educadora o no, pues al parecer les señalan que no hay un grupo suficiente para maestro pues primer año no aparece.

En cuanto a la directora comisionada, desde hace 5 años Anayeli Rubio, reconoció que es una maestra que pertenece a la zona 012 de Mazatlán, pero tiene un documento que avala su presencia en la institución pues se le otorgó por parte de la SEPyC.